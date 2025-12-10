El ‘Noé’ africano que construyó ocho arcas para salvar a la humanidad: «El mundo terminará el 25 de diciembre por un gran diluvio» (VIDEO)

–Videos que inicialmente mostraban a un hombre cortando madera en un campo polvoriento de Ghana se han transformado en un fenómeno viral en redes después de que el autoproclamado profeta Ebo Noah afirmara que Dios le advirtió que el mundo terminará el 25 de diciembre de 2025. Por ello, asegura que, siguiendo instrucciones divinas, ha construido ocho enormes arcas de madera destinadas a salvar a un grupo selecto de personas del supuesto ‘gran diluvio’ inminente.

Según el relato del hombre, citado por medios británicos, su misión empezó tras una serie de sueños en los que Dios le habría mostrado lluvias continuas durante tres o cuatro años, ciudades inundadas y continentes desapareciendo bajo el agua. Se presenta como una especie de ‘Noé’ moderno encargado de advertir a la humanidad y sostiene que su proyecto está avanzado en un 80 %. Además, sostiene que la catástrofe no puede evitarse y solo resta intentar sobrevivir.

Las imágenes de las arcas, grandes cascos de madera, montones de tablones y seguidores rezando circulan en Internet, generando fascinación, escepticismo y debate. Miles de usuarios discuten si las estructuras son reales o si han sido manipuladas digitalmente, mientras que personas de distintos países han viajado a la ciudad de Kumasi, donde se encuentra Noah, para verlas de cerca. Sus cuentas en redes sociales superan los 380.000 seguidores.

Parte del interés también proviene de los videos en los que Noah asegura que animales como cabras y aves han comenzado a aparecer por sí solos en el lugar de construcción, lo que interpreta como señales del cumplimiento de la profecía. Sus seguidores participan en cánticos, oraciones y reuniones que se han vuelto virales en redes, donde unos lo veneran como profeta y otros lo tachan de farsante. (Información RT).