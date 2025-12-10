Fenalco advierte que ajuste del salario mínimo no debe superar el 6,21%

–Técnicamente el incremento del salario mínimo no debe superar el 6,21%, advirtió este miércoles el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien subrayó que un 16%, que exigen las centrales obreras «es desorbitado y triplica la inflación del presente año».

Con un 6,21% de incremento, según los indicadores de inflación y productividad, se mantiene el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, puntualizó. Los empresarios dieron un paso adicional y propusieron un incremento del 7,21%.

“En el contexto económico actual, ofrecer un incremento superior al cálculo técnico implica un esfuerzo considerable; cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización”, afirmó el vocero de los comerciantes.

Frente al incremento planteado por los representantes de las organizaciones sindicales, del 16%, señaló que la cifra se ubica en otra realidad frente a las condiciones económicas del país y subrayó que ignora las advertencias del Banco de la Republica sobre presiones inflacionarias y pérdida de competitividad.

“Su propuesta, más de tres veces la inflación proyectada, se aleja del comportamiento del mercado laboral y de los criterios técnicos que históricamente han orientado estas negociaciones”.

El dirigente gremial afirmó «que, como están las cosas, seguramente el Gobierno terminará imponiendo su deseo populista y demagogo de incrementar en dos dígitos el salario mínimo, lo que se traduce en aumento de la informalidad y menor capacidad de generación de empleo».