Hija de opositora venezolana María Corina Machado recibe Nobel de la Paz en Oslo

–Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

En una llamada con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, divulgada por la organización justo antes de la gala, María Corina Machado se declaró «muy triste» y afirmó que «sentía mucho» no llegar a tiempo para la ceremonia. «Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo», afirmó.

El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, en la entrega del Premio Nobel de la Paz a su compatriota, la líder de la oposición María Corina Machado, quien previamente comunicó que se encontraba viajando hacia Oslo, y que no llearía a tiempo para recibir personalmente el galardón.

«Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador», comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción ‘Alma Llanera’, convertido en un segundo himno venezolano. Danny Ocean, quien se hizo famoso con su ‘Me rehúso’, que habla del dolor de migrar y dejar atrás a un amor y por ello considerada una de las canciones del exilio, es uno de los artistas escogidos para la gala, en la que también actuará la pianista Gabriela Montero, que interpretará ‘Mi querencia’, de Simón Díaz.

En la gala estuvieron varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está «de camino ahora mismo».

«Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento», aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay «cientos de venezolanos» de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

La exdiputada agregó que, «como este es un premio para todos los venezolanos», ellos lo recibirán.

«Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto», aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el «inmenso reconocimiento» a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. (Información DW).