Instituto Nobel confirma que María Corina Machado estará en Oslo, pero no podrá recibir el Premio

–El Instituto Nobel reportó este miércoles un breve comunicado que María Corina Machado «está a salvo» y que estará en Oslo, pero no podrá asistir al acto de premiación

«La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo», precisó.

María Corina Machado, aunque no alcanzará a llegar a la ceremonia de premiación del Nobel de la Paz 2025, está segura, está bien y llegará a Oslo. Hasta el final!!!

El Premio Nobel

«En cuanto llegue podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolano-noruegos que conozco que comparten nuestra lucha»

Escuche la llamada telefónica exclusiva de la laureada por la paz de 2025, María Corina Machado, que tuvo lugar hoy temprano.

La atrapamos justo antes de que se dirigiera a abordar el vuelo a Oslo, Noruega. Machado espera asistir a las diversas actividades durante los próximos días pero lamentablemente no asistirá a la ceremonia del premio de la paz. En la ceremonia de entrega de premios, la hija de María Corina Machado la representará. Estén atentos a la ceremonia de entrega de premios que comenzará en breve.

Tal como se había anticipado, el galardón del Nobel de Paz será recibido por su hija Ana Corina Sosa, quien estará acompañada por su abuela Corina Parisca y su hermana Clara Machado Parisca.

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran varias figuras destacadas de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos Edmundo González Urrutia, candidato presidencial electo y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó el martes a la capital noruega.

También se encuentran los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, el jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, así como la del Ecuador, Daniel Noboa.