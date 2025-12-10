Sube a 35 las personas lesionadas con pólvora en Bogotá tras celebración del ‘Día de Valitas’

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Tras la celebración de la ‘Noche de Velitas’ este domingo 7 y lunes festivo 8 de diciembre de 2025, en Bogotá aumentó a 35 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de este lunes 9 de diciembre de 2025. Entre los afectados, nueve son menores de 18 años y 26 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 10 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: un caso.

Chapinero un caso.

Santa Fe: dos casos.

San Cristo?bal: tres casos

Usme: un caso.

Tunjuelito: un caso.

Bosa: cinco casos.

Kennedy: un caso.

Fontibón: un caso.

Engativá: ocho casos.

Suba: cuatro casos.

Los Mártires dos casos.

Puente Aranda. un caso.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 24 casos.

Rostro: 11 casos.

Ojos: seis casos.

Cuello: tres casos.

Pies: un. caso.

Tronco: un caso.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: