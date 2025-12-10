Ciudadanos que infringieron Código de Policía, pagan comparendos con servicio social y limpieza de calles

Las y los participantes pertenecen al grupo de personas con opción de conmutabilidad, un mecanismo que les permite reemplazar parte del valor económico de la multa por trabajo comunitario con enfoque restaurativo. Sin embargo, esta conmutación no es automática: depende de la decisión de la inspección de policía, mientras que la Secretaría de Seguridad certifica la participación efectiva en las jornadas.

“Estas acciones buscan que los ciudadanos que cometieron infracciones, cambien su conducta y además le aporten un servicio social a Bogotá. Las sanciones buscan también cambiar las acciones y comportamientos inadecuados, y esta estrategia busca este fin”, afirma Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

¿Qué dicen los ciudadanos?

Marco Atuesta, participó en la jornada y señaló que “me parece muy bueno porque uno ayuda a limpiar la ciudad, a fortalecerla y de paso nos reivindica a nosotros para que no hagamos las cosas mal.”