Trump nombra países que considera «agujeros infernales» y al único con la frontera más protegida que la de EE.UU.

–Años después de desatar polémica por sus comentarios sobre los «países de mierda», Donald Trump, al hablar sobre el problema de la migración, señaló este martes que existen también «agujeros infernales». De esta manera despectiva se refirió específicamente a Afganistán, Haití y Somalia, junto a «muchos otros países». «También he anunciado una pausa permanente en la migración del tercer mundo, incluyendo países infernales como Afganistán, Haití, Somalia y muchos otros», expresó.

El presidente de Estados Unidos también aprovechó el momento para reescribir un viejo episodio político: «No dije ‘agujero de mierda’, ustedes lo dijeron», afirmó.

Según Trump, sus palabras originales estuvieron dirigidas a senadores demócratas en una conversación «totalmente confidencial» cuando estalló aquel escándalo mediático.

«Tuvimos una reunión y dije: ‘¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos aceptar a algunas personas de Noruega, Suecia, solo unas pocas? Que vengan algunos de Dinamarca. ¿Les importaría enviarnos a algunos? Envíenos a gente agradable. ¿Se puede? Pero siempre acogemos a gente de Somalia, lugares que son un desastre, ¿verdad? Asquerosos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia. Lo único que saben hacer es perseguir barcos», recordó el mandatario.

Igualmente el presidente Trump reseñó el único país con la frontera más protegida que la de EE.UU.

«Solo existe un país en el mundo con una frontera más protegida que la de Estados Unidos: la República Popular Democrática de Corea», afirmó en su discurso en un evento en Pensilvania.

En opinión del presidente estadounidense, el país liderado por Kim Jong-un posee «la frontera más segura» del mundo.

«Tiene 7 muros de alambre, y cada uno de ellos tiene un millón de voltios de electricidad», explicó.

«Así que, si superas uno, estás muerto para el siguiente. Si consigues superar uno, te encontrarás en muy mal estado. Si consigues superar dos, habrás batido un récord», declaró.

«Creo que le damos a Corea del Norte el premio a la frontera más segura. ¿No están de acuerdo?», dijo. Acto seguido, destacó que la frontera estadounidense también es «bastante segura» y agradeció al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a los militares por su labor en materia de seguridad. (Información RT).