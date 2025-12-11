1.200 policías y 2.390 servidores distritales garantizarán seguridad en la Navidad y año nuevo en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzo?n.

Durante la temporada navideña y de año nuevo, Bogotá contará con 1.200 uniformados de la Policía de Bogotá distribuidos en las 19 localidades, con presencia especial en corredores estratégicos, TransMilenio, zonas comerciales y 13 áreas turísticas.

A este dispositivo se suman 2.390 gestores y servidores distritales que apoyarán acciones de vigilancia y control frente al uso de pólvora, consumo de licor, espacio público y establecimientos culturales y de entretenimiento.

La estrategia incluye tomas masivas en zonas con mayor afectación por hurto y homicidio, acompañamiento reforzado en 26 centros comerciales, priorización de cinco eventos navideños de alta afluencia y coordinación operativa policial, militar y judicial en ocho localidades con mayores índices de homicidio, funcionamiento 24 horas del Centro de Traslado por Protección (CTP) y controles en 16 zonas de rumba de la ciudad.