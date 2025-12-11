Rutas de TransMilenio A60 y F60 tienen parada adicional en la Estación Av. Jiménez en temporada navideña

-Esta medida aplicará el 14 y 21 de diciembre, ofreciendo una alternativa para quienes se desplazan hacia el centro de la ciudad.

Para facilitar la movilidad de los usuarios durante la esta temporada de fin de año 2025, los servicios o rutas troncales de TransMilenio A60 y F60 implementarán paradas adicionales en la Estación Av. Jiménez en el centro de Bogotá.

Esta medida aplicará el 7, 8, 14 y 21 de diciembre de 2025, ofreciendo una alternativa más cómoda para quienes se desplazan hacia el centro de Bogotá.

Parada adicional en ambos sentidos de las rutas A60 y F60 de TransMilenio

Tanto el servicio A60 como el F60 incorporarán esta nueva parada en su recorrido habitual, mejorando la conexión con actividades culturales, comerciales y turísticas que aumentan en estas fechas.

Servicio A60

Operará su jornada regular de 4:00 a. m. a 10:00 p. m. Incluirá una parada adicional en Av. Jiménez en su trayecto hacia Calle 76.

Servicio F60

Operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. También adicionará la parada en Av. Jiménez en dirección hacia Portal Américas.

En la siguiente pieza gráfica de TransMilenio sobre las rutas troncales A60 y F60:

Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)

Transbordos a 0 pesos. Dos viajes a crédito al día. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.