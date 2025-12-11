Bogotá celebra a los seis ganadores de Sueños de Cancha, el reality que transformó la vida de miles de niños y niñas

Foto: IDRD

Bogotá ya conoce a las nuevas estrellas deportivas surgidas de Sueños de Cancha, el reality liderado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que revolucionó la búsqueda de talento en las instituciones educativas públicas. El programa acompañó, durante semanas, a mil niñas y niños que compitieron por acceder a procesos formativos en clubes profesionales de Bogotá.

Lo que inició como una estrategia para fortalecer los semilleros de la Jornada Escolar Complementaria (JEC) se convirtió en un fenómeno televisivo y comunitario sin precedentes: un formato humano, cercano y emocionante que retrató el talento que emerge en los barrios de la ciudad.

Ante cientos de familias, entrenadores, clubes y espectadores reunidos en el Parque Metropolitano El Tunal, se proyectó el episodio final y se anunciaron oficialmente los ganadores:

Karen Alarcón – Fútbol Playa Femenino

Dyomar Pérez – Fútbol Playa Masculino

Alice Grisales – Futsal Femenino

Keiden Guzmán – Futsal Masculino

Nahomi Flórez – Fútbol 11 Femenino

Neymar Arenas – Fútbol 11 Masculino

Cada uno de ellos recibió una beca para continuar su proceso deportivo en clubes avalados por la Liga de Fútbol de Bogotá. Los seleccionados en fútbol playa harán parte del primer semillero IDRD–JEC de esta disciplina, mientras que los ganadores de fútbol 11 y futsal se vincularán a los clubes Iguarán Fútbol Club, Kanteranos Fútbol Club, Hunters Sport y Club Atlas, consolidando una ruta formativa que une el talento escolar con oportunidades profesionales reales.

Con más de 50.000 beneficiarios en 20 localidades, la JEC se ha consolidado como uno de los pilares de la formación deportiva en la ciudad. Sin embargo, Sueños de Cancha llevó este proceso a otra escala al convertir la selección de talento en un formato televisivo que permitió al país seguir de cerca la evolución de jóvenes deportistas.

El reality contó con capitanes de amplia trayectoria como Agustín Julio, Rafael Robayo, Sharon Ramírez y William “El Panadero” Estupiñán, así como con el acompañamiento técnico de expertos de Win Sports. Su mezcla de rigor deportivo, pedagogía y narrativa emocional reveló el potencial del talento bogotano y la importancia de abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Desde las cinco de la tarde, el Parque El Tunal se convirtió en un estadio a cielo abierto. Las familias celebraron la proyección del capítulo final en pantallas gigantes entre aplausos, abrazos y lágrimas de emoción. La jornada dejó claro que estas seis historias son apenas el comienzo de una ruta de formación transformadora.

“El reality nos recordó que el talento nace en cualquier rincón de la ciudad y que nuestro deber es abrirle camino. Estas seis estrellas representan el esfuerzo de miles de familias y el compromiso de una Bogotá que cree en su juventud”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD, al destacar que educación, deporte y comunidad son la fórmula que impulsa a la ciudad hacia un futuro más prometedor.

El crecimiento de los semilleros JEC de 15 a 96, un aumento del 540 % y el paso de 300 escolares a la etapa de Talento y Reserva confirman que Bogotá está construyendo una base sólida para el alto rendimiento.

A estos avances se suman los logros deportivos obtenidos en 2024 y 2025:

5.214 medallas en competencias nacionales e internacionales.

583 eventos deportivos con participación de atletas capitalinos.

Destacadas actuaciones en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos Junior y Juegos Mundiales.

1.300 deportistas beneficiados este año, con una inversión de 57.000 millones de pesos.

Actualmente, la ciudad cuenta con la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte (UCAD) y el Sistema Integral de Atención al Atleta (SIAB), que potencian el rendimiento y bienestar de quienes representan a Bogotá.

Las seis nuevas estrellas representan a miles de niñas y niños que entrenan cada día en parques, colegios y escenarios deportivos. Sueños de Cancha fortaleció la cultura deportiva al visibilizar el esfuerzo detrás de cada proceso formativo, amplió la identificación del talento emergente e inspiró a familias y comunidades enteras.

El éxito del reality confirma que cuando escuela, familia, deporte y comunidad trabajan juntas, Bogotá avanza hacia una ciudad que acompaña, impulsa y proyecta a sus nuevas generaciones.