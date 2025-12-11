Prográmese con la Ciclovía Nocturna de hoy jueves 11 de diciembre

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) celebrará en diciembre uno de los eventos más esperados por la ciudadanía: la tradicional Ciclovía Nocturna, que este año lleva por nombre “Ciclovía nocturna, noche viva”. La actividad se realizará el jueves 11 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y la medianoche, y contará con una participación estimada de 2,5 millones de asistentes en 95,16 kilómetros de vías habilitadas en toda la ciudad.

La jornada integra la programación especial de fin de año y ofrecerá una experiencia única que combina recreación, movilidad sostenible, actividad física y celebración ciudadana. Las rutas habilitadas permitirán disfrutar Bogotá de noche, recorriendo corredores emblemáticos como la carrera 7.ª, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba, entre otros.

Vías habilitadas para la Ciclovía Nocturna – Sectorización por corredores

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116

Cinco estaciones de actividad física diseñadas para toda la familia, funcionarán entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. en los siguientes puntos:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

Además, la jornada contará con un Bici-Karaoke que traerá una experiencia navideña que combina música, recreación y bicicleta. Contará con dos recorridos:

Recorrido 1: Salida en la calle 26 con carrera 60 (frente a Gran Estación) a las 7:00 p. m., avanzando hacia la carrera 7.ª y finalizando en el Parque Nacional.

Recorrido 2: Inicia en el Parque El Virrey, recorre la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al Parque Nacional.

Bogotá será sede del 15.º Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA)

En el marco de la celebración de los 50 años de la Ciclovía de Bogotá, el IDRD realizará los días 11 y 12 de diciembre el Décimo Quinto Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas – CRA, un encuentro avalado por la Secretaría Ejecutiva de la Red CRA.

Este evento internacional reunirá a líderes, expertos, instituciones y gobiernos del continente para dialogar sobre recreación, actividad física, transformación urbana, sostenibilidad, aprovechamiento del tiempo libre e integración social. Bogotá será el epicentro de un intercambio de experiencias que reforzará su liderazgo global en política pública alrededor de las ciclovías.

La agenda incluye:

Programación académica: conferencias magistrales, paneles y talleres sobre salud pública, sostenibilidad, movilidad, inclusión y ciudades del futuro.

Visita de campo durante la Ciclovía Nocturna: una experiencia inmersiva que mostrará el impacto social y cultural de este espacio ciudadano.

Cineforo "Documental 50 años de la Ciclovía": un recorrido histórico sobre la evolución y proyección de este programa emblemático de la ciudad.