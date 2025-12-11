Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este viernes 12 de diciembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Este viernes 12 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
—
Viernes 12 de diciembre de 2025
—
Engativá
Bella Vista Occidental
De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda
De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de macromedidor
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.