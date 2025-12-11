Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves diciembre 11, 2025 -Dólar TRM $ 3,810.99 (vigente diciembre 12) -Euro $ 4,503.20 -Bitcoin US$ 91.551,40 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,88 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,88 -Petróleo Brent US$ 57,72 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPrográmese con la Ciclovía Nocturna de hoy jueves 11 de diciembre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 12 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional El gobierno niega que haya impuesto restricciones a representantes diplomáticos para visitar zonas de desmovilizados de las exFarc Ariel Cabrera miércoles junio 26, 2019 Economía Ministra de Transporte atenderá situación de carbón represado en la frontera Giovanni Alarcón M. sábado agosto 29, 2015 Nacional Minjusticia, comprometido en la lucha contra el feminicidio Giovanni Alarcón M. viernes noviembre 11, 2016 Economía Argos se disculpa por vertimiento de desechos en el río Sinú Ariel Cabrera domingo agosto 20, 2017