María Corina Machado: «Haré todo lo posible para poder regresar a Venezuela y también para poner fin a esta tiranía muy pronto»

–La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves en Oslo que la «tiranía» en su país acabará «muy pronto», un día después de que su hija recibieran el Premio Nobel de la Paz en Noruega, debido a su ausencia en la ceremonia.

«Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado», afirmó en inglés la opositora de 58 años en el Storting.

«No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto», añadió, asegurando, además, que es necesario «terminar el trabajo» para establecer la democracia en su país.

En el Parlamento de Noruega, en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, María Corina Machado declaró que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea «libre» y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos «que han tenido que huir del país».

Interrogada sobre cómo había logrado salir de Venezuela, Machado señaló que estuvo «marcada por el peligro. He conocido donde he estado, y seguramente han hecho todo para detenerme de venir aquí», pero se abstuvo de contar la odisea, aunque revelo que tuvo el apoyo de Estados Unidos.

«Quiero aprovechar tu pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contártelo, porque ahora mismo no quiero ponerlos en peligro».

«Solo quiero decir hoy que estoy aquí, porque muchos hombres, dijo, y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo», puntualizó.

Igualmente al ser preguntada sobre si estaba de acuerdo con una invasión a Venezuela para acabar la dictadura de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana afirmó:

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60 % de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”.

Por ello, instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener «un sistema de represión muy poderoso» y que proviene del tráfico de armas y del petroleo. Advirtió que cuando esos flujos se debiliten, “el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda” y pidió a la comunidad internacional que ayude a cortarlos.

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT), recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de «¡Libertad!» y «¡Valiente!». «¡María ayúdanos a volver!», pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una «Venezuela libre».

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

La visita al Parlamento noruego fue uno de sus primeros compromisos de su agenda oficial este jueves. (Informción DW).