Orden de captura contra alias Iván Mordiscos y otros señalados cabecillas de las disidencias de las Farc por genocidio de pueblo Nasa en Cauca

–Por solicitud de fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), un juez penal de control de garantías expidió órdenes de captura contra los cabecillas de las disidencias de las Farc Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido con el alias de «Iván Mordisco»; Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias «Andrés» o «el mocho», para ser juzgados y condenados por el genocidio del pueblo Nasa en el departamento del Cauca.

Adicionalmente, fueron emitidas órdenes de captura contra otros 10 integrantes, jefes de milicia y comisión, y milicianos del llamado frente Dagoberto Ramos, que serían los responsables de la materialización de los actos de violencia recurrente contra la misma etnia.

Al respecto, habló la Fiscal General Luz Adriana Camargo:

Un trabajo investigativo en territorio y la articulación de varias dependencias de la Fiscalía permitió identificar un patrón sistemático de criminalidad ejercido por las disidencias de las Farc contra el pueblo Nasa en Cauca. Ante los elementos materiales probatorios obtenidos,… pic.twitter.com/My8j9d6k9v — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 10, 2025

Según la fiscalia, un trabajo investigativo en territorio, apoyado por un equipo interdisciplinario que incluyó analistas criminales y de víctimas, antropólogos, entre otros profesionales, permitieron identificar un patrón sistemático de criminalidad ejercido por las disidencias de las Farc contra el pueblo Nasa en Cauca.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de, por lomenos, 32 hechos delictivos como homicidios, tentativas de homicidio y casos de desplazamiento forzado, que dejan 43 víctimas desde 2022 a la fecha. Entre las personas afectadas hay 16 comuneros, 14 líderes y autoridades indígenas, 8 firmantes del acuerdo de paz y 5 sabedores ancestrales.

Los eventos ilícitos acreditados hasta el momento fueron perpetrados por el frente Dagoberto Ramos del autodenominado estado mayor central de las disidencias de las Farc en Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló. Corresponderían al cumplimiento de un exterminio promovido por los máximos jefes del grupo armado ilegal contra la población Nasa para apoderarse de sus tierras y evitar resistencia a su actuar criminal en el norte y oriente de Cauca.