Petro reitera que no habrá «apagón» ni escasez de gas en 2026

–El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que durante todo el año 2026 no habrá «apagón» eléctrico ni tampoco escasez de gas, refutando afirmaciones de Natalia Gutierrez, dirigente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen, quien sostuvo que la energía en el país «se está acabando» y además, «no está entrando la cantidad de energía que necesita para sostener una demanda creciente».

«Vuelta a hablar de apagón. Hay las suficiente, reservas por 6 años y existe una retención de gas nacional por su precio y normas, ya eliminadas, que los demandantes de gas reemplazan por gas importado por un monopolio privado», escribió el primer mandatario en su cuenta en X.

Subrayó que «las normas cambian y se bajara el precio del «gas interrumplible» de origen nacional para que reemplace el gas importado», añadiendo que solo existe problema en Medellín porque EPM prefirió comprar a Canacol en vez de a Ecopetrol.

Canacol Energy Ltd., es la compañía independiente más grande de exploración y producción de gas natural convencional en Colombia, que abastece una buena parte de la demanda nacional y de la Costa Caribe.

Según el jefe del estado, durante todo el año 2026 no habrá ninguna escacez de gas. Y la superintendencia será dura con las empresas que especulen en el mercado secundario».

Previamente, el presidente Gustavo Petro, señaló que desde el primer día de su gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas, «han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos».

Al respecto, notificó: «No habrá apagón» y destacó que solicitó reducir sustancialmente el precio del gas inimterruptible que genera Ecopetrol.

«Le pedimos a las empresas industriales y empresas de gas al servicio al usuario, no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio, en los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas», precisó.