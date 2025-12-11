Disidencias de alias Ivan Mordisco anuncian paro armado en Caquetá y Putumayo; Defensoría lo condena

–La Defensoría del Pueblo rechazó el anuncio de paro armado realizado por el frente Carolina Ramírez del llamado estado mayor Central (EMC) de alias Iván Mordisco en los departamentos de Caquetá y Putumayo, restringiendo la movilidad de la población en todos los ríos y caños que surcan estos dos territorios.

«Ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población», precisa la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en un comunicado.

De acuerdo con unos audios publicados en medios de la región, el paro armado comenzó el pasado martes y se prolongará hasta el 30 de diciembre, durante el cual el grupo terrorista prohibe la movilidad enn los ríos Caquetá, Caguán, Sunciya, Sencella, Jericó Consaya y Orotuya, así como en los caños Peneya, Rojo, Gringo, Guamo, El Encanto, Esperanza, Huitoto y Sunciya.

«Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones», subraya la Defensora del Pueblo.

Añade que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones. Al mismo tiempo, insta a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.

«La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial», finaliza el comunicado.