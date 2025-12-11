    • Internacional

    Una celebración que derrite corazones: perrito llora en su cumpleaños (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En redes sociales se viralizó el video de un perrito chihuahua con gorro de fiesta que parece llorar cuando sus dueños le celebran cantando el cumpleaños frente a su pastel. El clip ya acumula millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que se enternecieron por la escena.

    (Informe RT).

    Ariel Cabrera
