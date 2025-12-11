Más de 200.000 personas fueron desplazadas este año en Colombia: Defensoría

–Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025, un total de 203.474 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo y por confinamiento en Colombia, lo cual refleja la persistencia de una delicada crisis humanitaria en el territorio nacional, egún el último boletín de la Defensoría del Pueblo sobre las dinámicas de movilidad humana forzada en Colombia.

Además, en el mismo periodo, 129.656 migrantes irregulares en tránsito cruzaron el país, y 17.987 ingresaron en flujo inverso desde Panamá,

La Defensoría destacó que las cifras, consolidadas a partir de las dinámicas de desplazamiento forzado, confinamiento y riesgo, evidencian la gravedad de las violencias que obligan a las comunidades a moverse o a quedar inmovilizadas en sus territorios.

En los primeros diez meses de 2025 se documentaron 104 eventos de desplazamiento forzado masivo, una cifra que impactó directamente a 97.904 personas.

El panorama del desplazamiento por departamentos es alarmante, concentrando la mayor afectación en:

* Norte de Santander, con 73.617 personas.

* Nariño, con 5.282 personas.

* Antioquia, con 5.171 personas.

* Chocó, con 4.109 personas.

* Cauca, con 3.705 personas.

Solo en el mes de octubre, la Defensoría registró 15 eventos de desplazamientos masivos que forzaron a 6.180 personas a abandonar sus hogares. Entre los municipios más golpeados en este último corte se encuentra Briceño, Antioquia, que sumó 2.214 personas afectadas en 2 eventos, y Arenal, Bolívar, con 1.067 personas afectadas en 2 eventos.

Las dinámicas de confinamiento registraron 87 eventos que limitaron la movilidad de 105.570 personas entre enero y octubre de 2025.

Los departamentos con el mayor número de personas confinadas son:

* Chocó, con 21.164 personas.

* Huila, con 16.226 personas.

* Cauca, con 12.915 personas.

* Norte de Santander, con 11.490 personas.

En octubre, se presentaron 8 eventos de confinamiento que afectaron a 4.419 personas. Los casos más significativos para este mes ocurrieron en Chocó, donde el municipio Medio Atrato reportó 1.165 personas confinadas, y Quibdó sumó 1.199 personas afectadas.

Flujos migratorios mixtos: Colombia como territorio de tránsito

La Defensoría también pone la lupa sobre el tránsito irregular en el país. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre, 129.656 personas transitaron de forma irregular en Colombia.

La composición de esta población en tránsito es de 40,35% mujeres, 38,20% hombres, y 21,45% niñas, niños y adolescentes. La gran mayoría proviene de Venezuela, con 125.602 casos.

En contraste, se registró un flujo de migración inversa: 17.987 migrantes ingresaron al país por la ruta La Miel (Panamá) hacia el corregimiento Capurganá en Acandí (Chocó). De este grupo, 55,8% son hombres, 25,4% mujeres, y 18,8% niñas, niños y adolescentes. El 45% de este último grupo son niños y niñas menores de 7 años. Al igual que en el tránsito irregular, Venezuela encabeza las nacionalidades en el flujo inverso, con 17.681 casos.