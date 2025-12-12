Aquí en este país todo es culpa de Benedetti; ¿cómo así? ¿a que viene esto? «Pues que nada tengo que ver con el escándalo de Carlos Carrillo»

-Armando Benedetti es el ministro del Interior, siempre, antes de salir de casa mientras se arregla, se peina y se perfuma graba para X y «me defiendo» porque «aquí en este país todo es culpa de Benedetti». Esta vez responde al «fuego amigo» desatado por el escándalo que estalló alrededor de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, por las denuncias hechas por Angie Rodríguez, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, sobre presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Adaptación que concentra recursos para atender las emergencias causadas por el cambio climático.

«No ha sido capaz de desmentir una sola vocal de las denuncias que hizo Angie Rodríguez esta mañana y solo ha querido desviar el tema metiéndome a mí y él haciéndose contraste con el hermano de Ñoño Elías. Tiene que ser uno muy bobo para caer en esa trampa. Que desvirtúe lo que dijo Angie hoy», firma Benedetti.

Por aparte, Benedetti le dice a Carrillo: «Usted tenía mi respeto y me caía bien, pero después de tener el atrevimiento de mentir sobre mí de esta forma con respecto al hermano de Ñoño Elías ahora pienso esto sobre usted:

-Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía sino presagiar la ramplonería que la que has actuado ahora con el disfraz de funcionario público. La misma historia de lunático errante, esa que te hace repetir frases y versos marxistas que aprendiste de memoria, sin haber leído de verdad al filósofo y economista de Tréveris, y todo para revolver fanfarronamente tu verborrea pretendiendo mostrarte profundo, lo que en realidad hace verte, hasta por el más llanito de los oidores, como lo que en realidad eres; un farsante e inepto. Como dicen quienes te conocieron en esos lares, «que podía esperarse de un jibarito de barrio de Londres, (y lo de jibarito no lo digo por la extraordinaria música portoriqueña) ahora en el impostado papel de administrador de nobles y altísimos obligaciones de gobierno. «Zapatero a tus Zapatos».

El ministro del Interior, se refirió a las denuncias de Angie Rodriguez: «Una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación». Sin embargo, me atacan a mí que NO TENGO NADA QUE VER. Siempre la cogen conmigo con inventos y mentiras. Qué horror!!!

Y vuelve y arremete contra Carrillo:

«Eres un mentiroso y bajo. Yo no he ayudado EN NADA al hermano de Ñoño Elías en el Fondo de Adaptación. Yo no fui el que te denunció hoy y tú y todo el mundo la está cogiendo conmigo!!! Lo que sí me queda claro es que tu actitud es sospechosa.

Benedetti concluye dejando en el aire estos interrogantes

¿Qué es lo que quieres tapar con este show barato que estás armando? Defiéndete de lo que te acusaron. Solo sirven para hablar paja y de corrido. ¿Qué es lo que tienes que mostrar? ¿Cuáles son los resultados que tienes para mostrar?

¡Qué ha dicho Carrillo sobre las denuncias de Angie?

Esto:

-Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez. Aquí hay dos opciones: engañaron a la doctora Angie Rodríguez y ella cayó, o me he vuelto tan incómodo para esos politiqueros que están dentro de nuestro propio Gobierno, pues que quieren mi cabeza.

Los contratos que hoy menciona Angie Rodríguez como la gran revelación fueron advertidos por mí y están en conocimiento de los organismos de control.

Se declaró desierto un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones. En ese contrato se recibieron alertas por riesgos de corrupción, se advertía un presunto favorecimiento a un contratista. Finalmente ningún oferente cumplió.

La Ruta del Arroz y MojanIA venían estructurados desde la gerencia anterior. MojanIA ya estaba adjudicado y en la ruta de la arroz detectamos serios incumplimientos del contratista que denunciamos de inmediato a los organismos de control.

La información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti, que duró un mes en la gerencia y a quien denuncié por politiquear en el Fondo. Rojas, volvió a acercar al Fondo a grupos políticos en abierta contravía a las órdenes del Presidente

¡Ojo! La puesta en escena de la señora Rodríguez no tuvo en cuenta el informe de gestión que presenté y nunca tuvo objeciones ni solicitudes de aclaración por parte de la gerencia que lo recibió. En cuanto se dio el cambio en la gerencia, me puse a la orden de Angie Rodríguez para aclarar las dudas que tuviera.

Me ratifico en que entregaron el Fondo Adaptación como fortín a polítiqueros. Si algo demuestran estas “revelaciones” es precisamente eso: denunciamos a tiempo cómo habían capturado el Fondo, y por eso reaccionan como reaccionan.

Mi informe de gestión y el de mi equipo están disponible para los organismos de control y para la opinión pública en general.

Lamento que estas intrigas palaciegas trasciendan de esta forma a la opinión, desgastan al gobierno y me hacen perder tiempo valioso en momentos en que la misionalidad de la entidad demanda de mi atención.