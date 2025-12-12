Eln anuncia paro armado nacional dizque para protestar contra las amenazas de Trump
–Dizque en «protesta contra el plan neocolonial de Trump» el grupo terrorista del Eln está anunciando un «paro armado» en todo el país a partir de las 6 a.m. del domingo 14 de diciembre hasta el miércoles 17 a la misma hora, advirtiendo, según el panfleto que está distribuyendo, que el pueblo «no se puede mover por las carreteras y ríos navegables».
Según el escrito Trump «pretende hundir aun más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe». Además indica que «la injerencia del imperialismo norteamericano, pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo».
Igualmente puntualiza: «Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobiemo que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante» y agrega: «En contra de la intervención imperialista y de los dictados de la oligarquía vende Patria, decretamos: Un paro armado de 72 horas, que inicia el 14 de diciembre del 2025 a las 6 am y termina el 17 de diciembre del 2025 a las 6 am»
Dice que es una «organización con vocación humanitaria» y que como tal informa «esta actividad de protesta rompiendo con el principio del secreto militar, para que el pueblo colombiano que no participa de la guerra tenga conocimiento y no se mueva por las carreteras y ríos navegables».
Además afirma que sus «unidades de control de vías respetarán los civiles y sus bienes y harán respetar nuestro accionar contra los saboteadores», para concluir:
«Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes. Las labores en sus espacios propios, los pueden ejercer normalmente».