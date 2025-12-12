    • Judicial Nacional

    Desarticulan red delictiva señalada de facilitar documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Servicio Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, puso al descubierto a una red delictiva señalada de tramitar y obtener ilegalmente documentos de identidad colombianos a sujetos dominicanos prófugos de la justicia.

    Tres de los presuntos integrantes de este grupo ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba). Se trata de Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo; y el auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, Andrés Felipe Saltarín Cartagena.

    A estas tres personas se les atribuyen 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas de oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes. De esta manera, les gestionaron pasaportes para poder viajar a México, Perú, Ecuador o Brasil, y desde ahí trasladarse a Estados Unidos y países de Europa.

    Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Garcés Galeano sería la principal articuladora y cabecilla; mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los extranjeros a cumplir las diferentes diligencias, representarlos ante las diferentes autoridades administrativas y reclamarles los pasaportes en las gobernaciones de Santander y Huila, y las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas).

    Entre tanto, Saltarín Cartagena es señalado de aprovechar su cargo en la registraduría auxiliar para recibir a los dominicanos, tomar huellas y fotografías y facilitar los demás requisitos ley para garantizar la expedición de los documentos.

    Por todo lo anterior, un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada imputó a estas tres personas, de acuerdo con su posible rol y participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

    Los cargos fueron aceptados por Garcés Galeano y Monterrosa Mercado.

    Ariel Cabrera
