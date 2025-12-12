Desarticulan red delictiva señalada de facilitar documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia

–La Fiscalía General de la Nación, en una acción conjunta con la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Servicio Diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, puso al descubierto a una red delictiva señalada de tramitar y obtener ilegalmente documentos de identidad colombianos a sujetos dominicanos prófugos de la justicia.

Tres de los presuntos integrantes de este grupo ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia) y Planeta Rica (Córdoba). Se trata de Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina; su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo; y el auxiliar administrativo de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, Andrés Felipe Saltarín Cartagena.

A estas tres personas se les atribuyen 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas de oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes. De esta manera, les gestionaron pasaportes para poder viajar a México, Perú, Ecuador o Brasil, y desde ahí trasladarse a Estados Unidos y países de Europa.

La Fiscalía puso en evidencia a una red señalada de tramitar y obtener ilegalmente documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia. Tres presuntos integrantes de este grupo delictivo fueron capturados y judicializados, entre ellos un auxiliar… pic.twitter.com/5jYlziMCT7 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 12, 2025

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Garcés Galeano sería la principal articuladora y cabecilla; mientras que Monterrosa Mercado estaría encargado de tramitar la documentación, acompañar a los extranjeros a cumplir las diferentes diligencias, representarlos ante las diferentes autoridades administrativas y reclamarles los pasaportes en las gobernaciones de Santander y Huila, y las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ibagué (Tolima) y Manizales (Caldas).

Entre tanto, Saltarín Cartagena es señalado de aprovechar su cargo en la registraduría auxiliar para recibir a los dominicanos, tomar huellas y fotografías y facilitar los demás requisitos ley para garantizar la expedición de los documentos.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada imputó a estas tres personas, de acuerdo con su posible rol y participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

Los cargos fueron aceptados por Garcés Galeano y Monterrosa Mercado.