Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla de disidencias de las Farc en el Valle del Cauca

–En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional abatieron en desarrollo de combates a dos integrantes del la estructura 57 de las disidencias de las Farc, en la vereda La Arenosa, zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

Uno de los neutralizado resultó ser alias Maikol (o pegote), señalado cabecilla de finanzas de esta agrupación criminal, y quien sería responsable de varios homicidios, coordinar el recaudo de extorsiones y la administración de recursos ilícitos.

Este sujeto tenía vigentes requerimientos judiciales por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, lo que evidencia su rol dentro de la estructura criminal.

Su neutralización constituye un golpe a la capacidad financiera y movilidad que este grupo ejercía sobre las comunidades rurales de Tuluá y municipios cercanos, destacó el comando del Ejército.