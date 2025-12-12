El Corolario Trump contra la «refundación» de la Gran Colombia

–Frente al llamado ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe, que busca imponer su dominio en América Latina a través de presencia militar y agresiones, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, han llamado a revivir un viejo sueño bolivariano roto hace dos siglos.

Se trata de la ‘refundación’ de la Gran Colombia, una vasta república fundada por Simón Bolívar que existió entre 1819 y 1831, en los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.

En días pasados, Maduro envió un mensaje al país vecino, donde estuvo asentada su capital, Bogotá: «Le digo al pueblo de Colombia: más temprano que tarde, tenemos que refundar la Gran Colombia».

El mandatario venezolano se refirió al lazo geográfico, histórico y cultural que existe entre las dos naciones, que se consideran hermanadas por un «mismo padre, una misma espada y una misma bandera», con referencia a Bolívar, quien tuvo el rol principal en la liberación de las dos naciones del yugo español y a la similitud de sus pabellones.

Este mismo llamado a la unidad lo hizo su par colombiano en abril pasado, cuando habló de «revivir la Gran Colombia» y «construir la gran confederación grancolombiana», que delineó «como un sueño que no se debe olvidar» y «que no murió con Bolívar».

Los Gobiernos de Colombia y Venezuela también han sido enfáticos en reafirmar su compromiso con la paz en la región.

En un comunicado reciente, Colombia hizo un «llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe (…) para que prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía».

Por su parte, Maduro agradeció el respaldo mostrado por su homólogo colombiano y el rechazo a las agresiones de EE.UU. contra Venezuela y la región.

«El presidente Petro es un hombre que ama mucho a Venezuela, porque sabe que somos un solo pueblo, el pueblo de Bolívar, el de la Gran Colombia, y agradezco de corazón», señaló Maduro.

El mandatario venezolano recordó que Petro es actualmente el presidente ‘pro tempore’ de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por lo que «sabe que cuenta con Venezuela para refundar la Gran Colombia, más temprano que tarde, y para garantizar la soberanía y la paz de nuestro territorio».

¿Qué plantea el ‘Corolario Trump’?

El llamado ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe se encuentra en la Estrategia Nacional de Seguridad de EE.UU., divulgada a principios de diciembre.

En el texto de la Presidencia de EE.UU. se asegura que «después de años de abandono», ese país «reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe», un enfoque de política exterior promulgado en 1823 que defendía el dominio de Washington en el hemisferio occidental bajo el lema: «América para los estadounidenses».

En el ‘Corolario de Trump’ a la Doctrina Monroe, Washington sostiene que quiere «un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave» y «asegurar» el «acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave».

En conclusión, como ya han advertido Maduro y Petro, las prioridades de Washington se resumen en el deseo de control absoluto de las enormes riquezas estratégicas en Venezuela y otros países de la región.

De la agresión al ‘robo’

Al despliegue y la agresión militar que mantienen EE.UU. en aguas del Caribe y del Pacífico, se le agrega una nueva acción hostil: el robo de un buque petrolero en las costas venezolanas.

Sobre el destino del crudo, Trump reveló a la prensa que pretende apoderarse de él y justificó la supuesta ‘incautación’ diciendo que había sido por «una muy buena razón», sin aportar más detalle.

Caracas denunció el asalto y lo catalogó de «robo descarado» y «acto de piratería internacional». Asimismo, advirtió que el «ataque se erige como una amenaza para todos los pueblos de nuestra región, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad».

Las amenazas a Colombia y México

Aunque Venezuela se encuentra en foco de las acciones de Washington, Colombia y México también han sido «advertidos» por Trump.

Esta semana, el republicano, al referirse a su par colombiano, dijo que Petro «ha sido bastante hostil» con el país norteamericano, por lo que no pensaba sostener una llamada telefónica con él.

«Espero que me escuche. Él será el siguiente», manifestó el inquilino de la Casa Blanca, al tiempo que indicó que Petro «va a tener grandes problemas si no entra en razón».

Desde hace varios meses, los dos presidentes se han lanzado duros dardos verbales. Petro ha dicho que se han cometido «asesinatos» y «ejecuciones extrajudiciales» durante las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico bajo la excusa de la lucha contra las drogas. Por su parte, Trump ha tachado a su homólogo de «matón» y de «hombre malo».

Petro ha alertado que la región se encuentra «ante circunstancias que atemorizan». Por ello, ha llamado a «quitarse la amenaza de encima» y ha pedido a las Fuerzas Militares de su país «defender la soberanía con la vida».

En cuanto a México, la presión se ha decantado por lo económico, con la amenaza latente de imposición de aranceles, aunque Trump ha dicho que no descarta atacar al país vecino.

Frente a ese supuesto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, desestimó esa afirmación y ratificó la postura nacional de soberanía y rechazo a una intervención extranjera. (Información RT).