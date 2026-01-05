Las petroleras Shell y BP se preparan para regresar a Venezuela

–(Imagen @Shell). Las compañías británicas energéticas Shell y British Petroleum (BP) podrían regresar a Venezuela para explotar nuevos yacimientos de petróleo y gas tras la acción militar de EE.UU. y la capturade Nicolás Maduro, informa The Telegraph.

El medio indicó que Shell quiere hacer extracciones en un rico yacimiento de gas llamado Campo Dragón, que se encuentran entre Venezuela y las islas vecinas de Trinidad y Tobago y contiene, aproximadamente, 120.000 millones de metros cúbicos de gas. La explotación de este yacimiento podría generar unos 500 millones de dólares en ingresos anuales para la empresa durante tres décadas.

La compañía ya pretendía iniciar este proyecto antes de la imposición de las duras sanciones estadounidenses contra Venezuela, pero su inicio se estancó debido a disputas con las autoridades estadounidenses sobre las licencias.

Las declaraciones de Donald Trump sobre que pretende tomar el control de Venezuela y su deseo de controlar el sector petrolífero venezolano podrían dar a las empresas británicas una oportunidad de participar en el desarrollo de diversos yacimientos, señaló el medio. Sin embargo, cabe destacar que Shell y BP podrían verse obligadas a implementar estos proyectos en conjunto con empresas estadounidenses, las cuales, según Trump, se espera que desempeñen un papel fundamental en el aumento de la producción de petróleo y gas en el país latinoamericano.

En este contexto, Ashley Kelty, del banco de inversión Panmure Liberum, destacó que los mayores beneficios de la situación en Venezuela serán para las grandes petroleras estadounidenses, en particular Chevron. «Las grandes petroleras europeas quedarán excluidas de las mejores opciones, pero serán invitadas a participar después, ya que las empresas estadounidenses querrán empresas conjuntas para diversificar el riesgo, y empresas como Shell y BP serán la primera opción», manifestó. (Información RT).