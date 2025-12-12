Reajuste del salario mínimo: El próximo lunes será la discusión definitiva y si no hay acuerdo se fijará por decreto

–Para el próximo lunes 15 de diciembre se postergó la discusión definitiva en busca de un acuerdo para fijar el nuevo salario minimo de 2026 en la mesa de concertación tripartita. «Será hasta antes de las 12 de la noche, a efectos de poder entregar un incremento justo y razonable, que se obtenga por un acuerdo en la mesa de concertación”, precisó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez.

“Son discusiones que requieren extremo cuidado y hay que tratarlo con guante de seda, para que el resultado sea el que todos estamos esperando. Yo estoy seguro que ustedes quieren un acuerdo, y por supuesto que haya un incremento del salario mínimo que haga justicia y consolide las buenas cifras económicas que hemos venido conociendo por parte del DANE e incluso por parte del Banco de la República”, advirtió.

Sanguino, acompañado de sus viceministros de Empleo y Pensiones y de Relaciones Laborales e Inspección, presidió las reuniones bilaterales, que se realizaron este jueves con trabajadores y gremios, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se discute el incremento del salario mínimo para 2026.

“Tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones al detalle de lo que soportan las distintas propuestas que ha conocido la opinión pública. También les hemos expresado las opiniones que en principio el gobierno ha querido formular respecto a cada una de los planteamientos”, anotó el Ministro.

Agregó que “el gobierno tiene que cumplir la doble función: ser árbitro y la voz que interprete a los ciudadanos y ciudadanas en esta discusión. No hemos querido todavía presentar propuestas concretas, pero informamos con satisfacción y optimismo, que las partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo. Lo que quiere decir que ninguna de las dos propuestas, la del 7,21% de los empresarios y la del 16% de los gremios, son inamovibles”.

Advirtió que “las cifras son el punto de partida y ojalá, ojalá, el próximo 15 de diciembre, podamos anunciar a los ciudadanos y ciudadanas que están muy atentos a este incremento y darles la buena noticia”.

Los voceros de los trabajadores en declaraciones que a los medios de comunicación consideraron «que la distancia en las cifras son abismales, pero no renunciamos a discutir, hablar y concertar, o por lo menos intentarlo”.

Video ? Declaraciones @fabioariascut , presidente de la CUT, luego de la sesión de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales de hoy jueves, 11 de diciembre de 2025.#SalarioMínimo2026 pic.twitter.com/fYjyCemXP2 — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) December 11, 2025

Además, los delegados de las centrales sindicales y de las confederaciones de pensionados insistieron en que no es cierto, que un incremento salarial importante, dispare la inflación, el desempleo y la informalidad. “Eso no ha sucedido, ni sucederá”.

#Destacado En imagenes, reunión de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del 11 de diciembre en el @MintrabajoCol. En breve, declaraciones del presidente de la @cutcolombia Fabio Arias Giraldo [@fabioariascut] pic.twitter.com/YExccZYUrm — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) December 11, 2025

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Bedoya, señaló: “Nosotros siempre venimos con el espíritu de concertar, como lo hacemos todos los años. Obviamente hay una gran diferencia entre las posturas. Tuvimos una reunión con el ministro Sanguino y el equipo de gobierno, muy franca y con mucho corazón”.

Reafirmó que si están en la mesa de concertación, es porque buscan concertar y ese es el espíritu.