Operación Dinamita Dorada: «La extracción de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado desde lo profundo de Venezuela»; así fue la odisea

–Una operación cinematográfica, que se denominó «Dinamita Dorada» y que tardó cerca de 16 horas, enfrentando un mar «aterrador», fue la que realizó el equipo de la Fundación de Rescate Grey Bull para «la extracción de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado desde lo profundo de Venezuela» hasta la isla caribeña de Curazao para que pudiera viajar a Oslo, Noruega, a recibir el galardón, según lo detalló el líder de la acción Bryan Stern, un veterano de las fuerzas especiales estadounidenses.

«Esta fue nuestra misión de mayor amenaza y mayor riesgo que jamás hayamos realizado. La presión arterial de nadie estaba baja… Era peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver; así funciona, pero ciertamente no el agua en la que querrías estar”, señaló Stern en una nota en su cuenta en X.

«Pero lo más importante no fue la planificación o los riesgos, fue ver a María reunirse con su familia, subrayó Bryan, quien reflexionó: “Ella es una mujer dura como las uñas, dura como los labios de un pájaro carpintero… pero sigue siendo madre. Verla con sus escudos fue un momento del que nunca estaré seguro. Ella realmente es una heroína o mía.”

Esta misión nos recordó cómo hacemos lo que hacemos: protección que es correcta para la libertad, levantarnos cuando más importa, sacrificarlo todo por las mejores personas y reclutar personas extraordinarias como la mesa de María para este dulce amor, amor, amor.

«La extracting María Corina Machado desde Venezuela fue una de las operaciones más complejas y de mayor riesgo que he participado o — y también la más significativa», puntualizó.

Advirtió que conducir a María Corina a casa con su premio rechazado dos largos años fue el único que importó, aunque «siempre llegando un poco tarde… pero supongo que estoy a la altura de mi reputación… siempre llegando un poco tarde. Pero ella estaba a salvo y se preservaron la seguridad y la protección».

«Dejando a un lado el tiempo, ella está exactamente donde pertenece: a salvo del régimen de Maduro, libre u opresión y con su familia. Por primera vez en dos años».

Bryan señaló que lo que más le impactó «no fue solo el peligro o la complejidad de la misión —aunque muy peligrosa—, sino la propia María. Es madre, luchadora y defensora incansable de la libertad y la democracia».

Y complementó: «Ver su valentía, gracia y determinación inquebrantable a lo largo de este viaje me recordó por qué hacemos lo que hacemos. Por qué luchamos como veteranos. Ha sido una heroína inspiradora para mí durante muchos años y su lucha resuena profundamente con todo lo que representa Grey Bull Rescue».

Además resaltó que «esta misión puso a prueba a nuestro equipo de maneras que pocos comprenderán por completo. Estoy infinitamente agradecido al equipo de Greybullrescue: su habilidad, coraje, tenacidad, audacia y determinación hicieron posible seguir las únicas condiciones que la gente puede imaginar».

Finalmente, le envió un mensaje a la líder de la oposición venezolana: «María, fue un honor para mí estar tan bien contigo… y así. ¡Eres mi héroe!»

De otro lado, en declaraciones a la CBS, el veterano de guerra de Estados Unidos, Bryan Stern, negó que Donald Trump lo hubiese contratado para realizar la extracción de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025.

Dijo que la operación fue financiada por «unos pocos donantes generosos», ninguno de los cuales –que él sepa– eran funcionarios del gobierno estadounidense.

«El gobierno de Estados Unidos no contribuyó ni un solo centavo a esta operación, al menos no que yo sepa», dijo Stern.

Reconoció que él y su organización «colaboraron extraoficialmente» con el ejército estadounidense sobre posicionamiento y planes, en gran medida para evitar ser atacados inadvertidamente.

Cuando se le preguntó sobre los informes de que un especialista privado en extracciones contratado por la administración Trump se había reunido con Machado en la pequeña nación insular caribeña de Curazao, Stern dijo a CBS News: «Soy el contratista que se especializa en extracciones y nunca me ha contratado Donald Trump»

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, “aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados”.

Una vez que Machado fue rescatada de suelo venezolano en un bote, fue transportada a un punto de encuentro en el mar, y Stern estaba allí para darle la bienvenida a su bote para un viaje de 13 a 14 horas a un lugar no revelado donde tomó su vuelo a Oslo.

Dijo que alrededor de dos docenas de personas estaban involucradas directamente dentro de su equipo, pero muchas más desempeñaron un papel, desde proporcionar inteligencia hasta traducción y logística, incluidas algunas que tal vez nunca supieran que ayudaron.

El momento en que Machado subió a su bote fue uno de los «momentos de transición» que presentan mayor riesgo para cualquier operación de rescate, dijo.

Stern no dijo exactamente dónde sucedió eso, más allá de que fue en un barco en el Caribe, pero sí dijo que el encuentro nocturno y la conversación que tuvo con la «luchadora por la libertad» venezolana en las horas siguientes le causaron una impresión.

«Personalmente, me quedé deslumbrado. «Ella es una heroína para mí», dijo Stern. «Cuando la vi por primera vez y validé que era ella, mi corazón dio un vuelco»

El mar agitado y el cielo oscuro del martes por la noche eran perfectos para operar de forma encubierta, dijo, pero no hicieron que el viaje fuera agradable.

«El dominio marítimo es el dominio más implacable. Esto fue en mitad de la noche: muy poca luna, un poco de nubosidad, muy difícil de ver, los barcos no tienen luces»

Cuando subió a bordo, «todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también tenía bastante frío y estaba mojada. Ella tuvo un viaje muy arduo.»

«Ella estaba muy feliz. Ella estaba muy emocionada. Ella estaba muy cansada», dijo.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que Machado finalmente llegó a Oslo demasiado tarde para asistir en persona a la ceremonia del Premio Nobel del miércoles, Stern dijo que «nada salió mal, simplemente tomó tiempo».

«Al menos desde mi perspectiva, su vida fue el aspecto más importante de esto. «Una ceremonia es genial, pero no veo esta operación como llevar a María a una ceremonia a tiempo», dijo. «Considero esta operación como salvar la vida de una luchadora por la libertad, como salvar la vida de una madre»

«Hablamos de que ella vio a sus hijos por primera vez en dos años y casi lloré», dijo Stern a CBS News. «Es una mujer dura como una uña, dura como un pez pájaro carpintero, pero sigue siendo madre y habló de lo emocionada que estaba de ver a sus hijos. Han pasado dos largos años.»

Dijo que poder facilitar esa reunión «realmente fue una bendición». No podríamos sentirnos más privilegiados o honrados de apoyar esta operación. Ella realmente es una heroína para mí. La he visto como una defensora inspiradora de la libertad desde que la conozco. “Por eso, que nos pidieran que apoyáramos esto, que lleváramos a cabo esta operación, fue realmente un gran honor, un privilegio para nosotros”.

Machado y su hija, quienes aceptaron el miércoles el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, dijeron el líder opositor Tenía la intención de regresar a Venezuela. Stern dijo que le desaconsejó rotundamente hacerlo.

«Creo que está loca. Ella es tan dura — ya sabes, la llaman la dama de hierro por una razón. Le dije: «No vuelvas»

Cuando se le preguntó si Grey Bull la ayudaría a regresar al país, Stern dijo a CBS News: «Nunca hemos hecho un relleno, solo hemos hecho un exfilamento. Entonces, no lo creo… Eso lo tiene que determinar ella y lo tiene que decidir. Pero creo que no debería regresar. Pero ella quiere. María es verdaderamente inspiradora.»