Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 6,7

–El aviso por tsunami declarado este viernespor la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en el norte del país tras un terremoto de magnitud 6,7 quedó levantado unas dos horas y media después de ser activado, y tras observarse olas de varias decenas de centímetros en varios puertos de las zonas afectadas.

La JMA declaró una alerta de tsunami de hasta un metro por el temblor, que ocurrió a las 11:44 hora local (2:44 GMT) con hipocentro a 20 kilómetros de profundidad en el mar frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago.

Nuevo terremoto en Japón activa las alertas de tsumani en el país: ha sacudido la misma zona costera que otro seísmo del pasado lunes pic.twitter.com/5INr33jnKL — Informativos Telecinco (@informativost5) December 12, 2025



Poco antes de una hora después, se observaron olas de unos 20 centímetros en la ciudad de Erimo, en la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago; así como de una altura similar en el puerto de Hachinohe, en la prefectura de Aomori.



El experto señaló que el seísmo de hoy no está relacionado con la alerta especial por megaterremoto que se activó tras el temblor del lunes, un aviso excepcional que no se emitía desde el verano de 2024, tras otro fuerte sismo en otra zona distinta, y que contempla la posibilidad de un terremoto de magnitud 8 o superior.

No se ha informado por el momento de daños materiales ni personales, ni de anomalías en las centrales nucleares ubicadas en las regiones afectadas, aunque el fenómeno ocasionó algunos retrasos en los servicios del tren bala ‘shinkansen’.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. (Información DW).