Bogotá renueva su Complejo Acuático: el escenario de este tipo más grande y representativo del país

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa a la ciudadanía y a la comunidad deportiva que dio inicio al proceso integral de mantenimiento del Complejo Acuático de Bogotá, el escenario de este tipo más grande y representativo del país.

Esta intervención —la más completa desde su inauguración en 2005— tiene como propósito optimizar las condiciones técnicas, de seguridad y confort para los deportistas de alto rendimiento, usuarios y visitantes, consolidando a Bogotá como referente nacional en infraestructura deportiva de primer nivel.

Las obras contemplan el mantenimiento general de las piscinas, la reposición de membranas, la reparación de pisos y playas, así como el mantenimiento de escaleras y pasamanos. Estas acciones mejorarán la limpieza, la seguridad y la calidad del servicio, garantizando espacios adecuados para el entrenamiento, la recreación y la formación deportiva.

El Complejo Acuático está conformado por cuatro piscinas:

Una piscina de clavados, con 5 metros de profundidad.

Una piscina olímpica, con 2 metros de profundidad.

Una piscina semiolímpica de entrenamiento.

Una piscina recreativa para niños.

Los trabajos iniciaron en la piscina de niños y en la semiolímpica, y a partir del 15 de diciembre comenzará la intervención en la piscina olímpica y la de clavados.

“Con esta intervención integral, seguimos consolidando a Bogotá como una ciudad líder en infraestructura deportiva. Nuestro compromiso es garantizar escenarios modernos, seguros y sostenibles, donde el deporte, la recreación y la vida activa sigan transformando la calidad de vida de los bogotanos y bogotanas”, Daniel García Cañón, director del IDRD.

Previo al inicio de las obras, el IDRD adelantó un proceso de socialización con las ligas de natación, triatlón y actividades subacuáticas, con el fin de coordinar los ajustes temporales en los horarios y la disponibilidad de carriles. El objetivo es minimizar los impactos operativos y asegurar la continuidad de los entrenamientos en condiciones seguras.

Las obras, que cuentan con una inversión de $ 3.340.774.014, se extenderán hasta mayo de 2026, periodo durante el cual se mantendrá una programación especial de servicios y entrenamientos.

Recomendaciones cuando asistas

Respetar la señalización del parque.

Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o alucinógenas.

No se permite el ingreso de mascotas al escenario.

La administración del parque y el personal de seguridad no se hacen responsable de los objetos personales dejados.

Las bicicletas y patinetas eléctricas deben quedar con su respectiva guaya en los bicicleteros.

De esta manera el IDRD reafirma su compromiso con el mantenimiento, la sostenibilidad y la excelencia de los escenarios deportivos de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, ofreciendo a la ciudadanía espacios modernos, seguros y en óptimas condiciones para la práctica deportiva y el disfrute de la actividad física.