Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 691 vacantes de forma virtual hasta este sábado 13 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 691 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 13 de diciembre de 2025. La mayoría de vacantes están dirigidas a jóvenes recién graduados y personas en búsqueda de su primer empleo. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 13 de diciembre de 2025, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. Son en total 691 puestos de trabajo disponibles, entre los cuales 422 (más del 60 %) están dirigidas a personas con bachillerato, convirtiéndose en una oportunidad clave para jóvenes recién graduados y quienes buscan su primer empleo. El resto de las oportunidades incluye los perfiles de técnicos, tecnólogos y profesionales.

“Invitamos especialmente a los jóvenes que acaban de graduarse del colegio y a quienes buscan su primera experiencia laboral a aprovechar esta oferta. Contamos con más de 400 vacantes específicamente para bachilleres y con acompañamiento gratuito. Queremos que más personas cierren el año con un empleo formal y con oportunidades de crecimiento”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 13 de diciembre de 2025

Las vacantes abarcan sectores como comercio, servicios, logística, industria, educación, manufactura y salud. La diversidad de cargos permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Los salarios oscilan entre uno y hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del perfil y la naturaleza del cargo. Algunas de las vacantes son:

Técnico operativo lavado vehicular.

Auxiliar de inventarios.

Caddie.

Auxiliar de producción – cocina.

Cajera.

Representante de atención estaciones – TransMilenio.

Operario de producci.ón.

Auxiliar de cocina

Operario metalmecánica.

Asesor call center portabilidad.

Servicios generales.

Domiciliarias con moto.

Asesor comercial call center.

Odontólogo general.

Auxiliar de farmacia.

Recepcionista de mercancía (técnico en logística).

Auxiliar de enfermería.

Vendedor tienda a tienda.

Médico general.

Auxiliar contable.

Auxiliar de tráfico.

Asesor de servicio (mesero).

Impulsadora.

Ayudante de instalación de ventanerías de sistema europeo.

Auxiliar de producción.

Auxiliar de bodega.

Promotor o mercaderista con moto.

Vendedor de servicios.

Técnico mecánico B.

Service client analyst.

Técnico de refrigeración.

Operario de máquina flexográfica.

Transferencista.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Ingeniero de pruebas.

Analista contable.

Conductor de ambulancia.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Coordinador de exportaciones aéreas y marítimas.

Ejecutivo comercial.

Contador junior (con tarjeta profesional).

Ingeniero de desarrollo de software – semi senior.

Analista de desarrollo en talento humano.

Auxiliar ventas caja.

Auxiliar logístico para punto de venta.

Enfermero profesional.

Tecnología en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de enfermería / tecnólogo atención prehospitalaria.

Conductor APH (ambulancia).

Promotor de ventas.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.