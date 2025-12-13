Cayeron los ‘PPP’, 11 personas señaladas de 28 actos violentos en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

Luego de más de un año de investigación, análisis de más de 4.000 horas de video, interceptacián de 50 líneas telefónicas, 18 entrevistas a testigos y víctimas, 18 noticias criminales, seis declaraciones juradas y extracción de información de diferentes perfiles en redes sociales y agente encubierto, la Policía de Bogotá identificar el accionar delincuencial del movimiento radical denominado ‘PPP’ o Brigada clandestina para el Pueblo y por el Pueblo. 11 personas fueron capturadas y son señalados de participar en al menos 28 eventos o hechos violentos en Bogotá.

Según los investigadores de la Policía de Bogotá, el modo de delinquir de los ‘PPP’ consisti?a en ingresar con falsos carnets para hacerse pasar por estudiantes de diferentes universidades pu?blicas. Luego de esto se reuni?an al interior de estos centros educativos y ubicaban puntos estrate?gicos para cambiarse de ropa: overoles, ma?scaras y capuchas. Posteriormente, elaboraban los elementos o artefactos peligrosos (papas bomba y molotov), que utilizaban para generar acciones vanda?licas contra la Fuerza Pu?blica, estaciones de TransMilenio y buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).

“Hoy entregamos resultados contundentes. Hoy le damos resultados a Bogotá. Luego de más de un año de investigación fueron capturados por orden judicial 11 integrantes de un movimiento radical autodenominado ‘PPP’, que serían responsables de al menos 28 actos vandálicos en la ciudad”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Adema?s, siempre cubri?an sus rostros con capuchas o ma?scaras, sus manos con guantes de carnaza y colocaban bolsas pla?sticas en los zapatos para evitar ser identificados por las autoridades. De igual manera, se comunicaban por mensajeri?a instanta?nea como: WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otros, para convocar a los integrantes y asi? generar estos actos violentos.

Entre los capturados se encuentra su cabecilla, alias ‘Salvatore’, li?der de este movimiento; era el encargado de convocar los actos vanda?licos y ordenar que? integrantes debi?an llevar los artefactos peligrosos. Se pudo establecer que estari?a vinculado en 10 hechos vanda?licos en los an?os 2024 y 2025, donde fueron incinerados varios buses del SITP, vehi?culos institucionales y dan?o a la infraestructura de la Estacio?n Ciudad Universitaria de TransMilenio. Adema?s, este hombre publicaba constantemente en una red social los diferentes actos violentos realizados por este movimiento y habri?a huido el pasado 17 de septiembre de 2025, hacia Manta-Ecuador tras conocer que era buscado por las autoridades por estos hechos.

“La captura de 11 integrantes del grupo criminal denominado ‘PPP’, se realizó después de tres diligencias de allanamiento en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal. Hay que dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban era generar el caos”, aseguró el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Alias ‘Tolima’, ‘Copete’ y ‘No Educado’ eran los coordinadores; se encargaban de llevar elementos como gasolina o material explosivo, para posteriormente ser lanzados en los diferentes espacios violentos. De igual manera, ‘Tolima’ se encargaba de traer y comprar los explosivos desde Medelli?n, envia?ndolos en encomiendas para evitar el control de las autoridades, y en una diligencia de allanamiento y registro en el an?o 2024 se le encontro? alrededor de 1 kilo de material explosivo, que seri?a utilizado para la fabricacio?n de papas bomba al interior de las universidades pu?blicas.

Por otra parte, ‘No Educado’ seri?a el responsable de la quema de un bus frente a la Universidad Distrital de la localidad de Ciudad Boli?var en el an?o 2024 y habri?a viajado a Chile en el an?o 2019 durante los actos vanda?licos presentados en ese pai?s, para organizar a los grupos radicales en te?cnicas de evasio?n de las autoridades.

Precisamente, el secretario de secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explicó: “Hemos encontrado durante la propia investigación que parte de estas actividades son financiadas desde Medellín. Por eso cuando aquí decimos que Bogotá no es una isla es porque los sistemas criminales que hay en otras regiones fortaleciéndole con economías criminales, quieren sembrar el caos en la capital”.

De igual manera, alias ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’, seri?an los dinamizadores o determinadores, bajo el mando del li?der fabricaban artesanalmente los elementos peligrosos, para luego ser lanzados en los actos violentos. Finalmente, alias ‘Garu’ el di?a 11 de septiembre del an?o 2025, mientras fabricaba una papa bomba al interior de la Universidad Nacional, le exploto? y ocasiono? la perdida de tres dedos de su mano izquierda.

En estas 13 diligencias de allanamiento y registro adelantadas en las localidades de Ciudad Boli?var, Usme, San Cristo?bal y Suba, les fueron incautadas prendas caracteri?sticas que eran utilizadas para cometer estos hechos, un arma de letalidad reducida, material explosivo (po?lvora), 13 dispositivos mo?viles y cuatro computadores.