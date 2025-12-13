J Balvin llega a Bogotá este 13 de diciembre con el concierto ‘Made in Colombia -Ciudad Primavera’

Foto: Redes Sociales del Artista.

Después de seis años de ausencia en los escenarios capitalinos, el cantante de música urbana J Balvin, vuelve en concierto a Bogotá, como parte de su gira ‘Made in Colombia – Ciudad Primavera’ el sábado 13 de diciembre de 2025. El encuentro con sus seguidores será en el Estadio El Campín. ¡Entrada con boletería!

Con esas palabras en sus redes sociales el colombiano confirmó su concierto en Bogotá: Bogotá creyó en mí… y eso cambió mi historia para siempre. Han pasado años soñando con volver, darles más que un show brutal una chimba de experiencia que esté a la altura de su energía y su vibra. Esto es más que un concierto. Es un homenaje a una ciudad que me abrió las puertas desde el día uno ? Nos vemos el 13 de diciembre en El Campín. Los Amo.

Este evento que se suma a la presentación que ofrecerá el artista el 29 de noviembre en Medellín, promete ser una experiencia sin precedentes, pues después de años de ausencia en la escena musical en la capital, el reguetonero tendrá una propuesta escénica renovada, en la que el escenario se transformará en un jardín lleno de flores y emociones.

Conoce en este post en la red social Instagram, la emoción del J Balvin al referirse a los conciertos que realizará en Colombia, su país natal, que lo vio consolidarse en la industria musical:

J Balvin, con más de 67 millones de seguidores en Spotify, viene de terminar su gira Back To The Rayo por Norteamérica la cual se ubicó como una de las 10 giras más importantes del mundo a lo largo de su recorrido, según la Revista Pollstar.

´El niño de Medellín´ como es conocido el cantante intérprete de éxitos como ‘6 AM’, ‘Ay vamos’ y ´Felices los cuatro´, llegará a Bogotá con una versión extendida del show que anunció inicialmente para Medellín, en el que concepto “Ciudad Primavera” representa una celebración de sus raíces y del país que lo vio consolidarse en la industria musical.