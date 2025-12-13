Este 13 y 14 de diciembre compra en los Mercados Campesinos lácteos, frutas, verduras, plantas y más

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2025 visita a los Mercados Campesinos de Bogotá puedes encontrar productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más para obsequiar en esta fecha especial. Asiste en puntos de las localidades de Antonio Nariño, Suba, Fontibón y Barrios Unidos con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 13 de diciembre de 2025

Parque del Olaya, localizado en la calle 27 sur con carrera 22.

Parque Pontevedra, localizado en la calle 97 #70C-69.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 14 de diciembre de 2025