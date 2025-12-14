Sorprendido cuando pretendía ingresar a un pagadiario 35 kilos de marihuana ocultos en bolsas de basura

Policía Nacional

En las últimas horas, uniformados de la estación de policía Santa Fe lograron la captura de un hombre de 20 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje por la carrera 5 con calle 2, fueron alertados por la central de radio de una persona sospechosa intentando ingresar a un pagadiario. De manera inmediata y al abordarlo, se observan varias bolsas y, al ser verificadas, se halla una sustancia que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Durante este procedimiento se logró incautar cerca de 35.000 dosis de esta droga, la cual sería distribuida en el sector de Las Cruces; esta persona al parecer sería reconocida por el tráfico de estupefacientes en este punto de la localidad.

El capturado de nacionalidad extranjera fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Gracias a las diferentes acciones preventivas y operativas, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado incautar más de 8 toneladas de marihuana.