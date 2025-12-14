Brasil: Masivas protestas contra un proyecto de ley que rebajaría la condena a Bolsonaro (VIDEOS)

–(Captura de video). Manifestantes salieron a las calles de varias ciudades de Brasil para protestar contra un proyecto de ley aprobado el pasado miércoles por la Cámara de Diputados. La iniciativa, llamada Ley de Dosimetría, busca reducir las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, lo que podría favorecer al expresidente Jair Bolsonaro.

Los movimientos sociales y sindicatos calificaron la aprobación del proyecto como un ataque a la democracia por parte del Congreso Nacional, y se movilizaron bajo la consigna: «¡Ninguna amnistía a los golpistas!»

Las manifestaciones se registraron en las principales ciudades del país, como Sao Paulo, Río de Janeiro, la capital Brasilia y Belo Horizonte, entre otras. En Sao Paulo los participantes se concentraron en la neurálgica Avenida Paulista y en Brasilia marcharon hacia la sede del Congreso Nacional.

?? Ato contra PL da Dosimetria em Brasília concentra críticas a Motta Além da dosimetria, o discurso reúne manifestações contra a escala 6×1, o marco temporal e, principalmente, contra o presidente da Câmara ? Kebec Nogueira/Metrópoles pic.twitter.com/aMLaj5MFWj — Metrópoles (@Metropoles) December 14, 2025

«Entendemos que se trata de una amnistía y que los crímenes cometidos contra la democracia son muy graves y no pueden ser perdonados, sobre todo porque la impunidad propicia otros intentos de golpe de Estado en el futuro», afirmó Juliana Donato, integrante del Frente Pueblo Sin Miedo, una de las organizaciones que convocaron la protesta.

Ato contra o PL da dosimetria, que reduz a pena de extremistas do 8 de janeiro e de outros criminosos, reúne multidão na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo. pic.twitter.com/Z7TtLRHy2e — Renato Souza (@reporterenato) December 14, 2025

La iniciativa aprobada por los diputados impide la acumulación de condenas por delitos conexos y permite progresar a un régimen penitenciario menos restrictivo tras cumplir solo una sexta parte de la pena en régimen cerrado. Así, el delito de golpe de Estado, que posee una pena mayor, absorberá al de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. Recibió una pena de ocho años y dos meses por el delito de golpe de Estado, mientras que por el de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho la medida fue de seis años y seis meses de cárcel.

De darse el visto bueno a la ley, el nuevo cálculo podría disminuir la pena de Bolsonaro de manera significativa, ya que se estima que será de dos años y cuatro meses. (Información RT).