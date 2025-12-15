Cortes de luz este martes 16 de diciembre de 2025 en Bogotá, Mosquera y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 16 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Cajicá, cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Santander Sur. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 26 Sur a calle 28 Sur – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio San Felipe. De la calle 71 a calle 73 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Bosa Nova. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m.

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chapinero Norte. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 65 a calle 68 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Quinta Camacho. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 6 a carrera 9 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Chicó. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 89 a calle 93 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio El Nogal. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 4:30 p. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Tintalá. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 7 a calle 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 3:45 p. m.

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Gorgonzola. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 42 a carrera 46 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Industrial Centenario. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 38 a carrera 40 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Nueva Delhi. De la calle 60 Sur a calle 62 Sur entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Suba

Barrio Estoril. De la calle 99 a calle 102 entre carrera 46 a carrera 48 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Suba Urbano. De la carrera 91 a carrera 93 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Club de los Lagartos. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 89 a carrera 91 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Acacias Usaquén. De la calle 143 a calle 145 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Cedro Narváez. De la calle 143 a calle 145 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Cedro Salazar. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 147 a calle 149 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Redil. De la calle 173 a calle 175 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

Parque Industrial Agrosavia. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Vereda San José. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Vereda Chuntame. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.