En Bogotá van 47 personas lesionadas por usar pólvora en lo corrido del 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En lo que va del mes de diciembre de 2025, en Bogotá ya son 47 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 2:00 p. m. de hoy domingo 14 de diciembre de 2025.

Entre los afectados, 11 son menores de edad y 36 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 14 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y las afectaciones se han dado principalmente en las manos (28) y en la cara (14).

Las localidades que registraron el mayor número de afectados en la temporada son: Suba, Engativá, Bosa, Usme y San Cristóbal.

La Administración Distrital reitera el llamado a todas las familias bogotanas para que eviten el uso de pólvora, ya que su manipulación es una de las principales causas de quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y daños en la audición, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

¡Hablemos hoy, para no lamentarlo mañana. Evita el uso de pólvora!

Para conocer los reportes oficiales, estadísticas actualizadas y las acciones de prevención lideradas por el Distrito, te invitamos a consultar directamente el enlace: https://bogota.gov.co/tag/polvora

La Alcaldía Mayor de Bogotá recuerda que el uso de pólvora no solo pone en riesgo a quien la manipula, sino también a quienes se encuentran alrededor, generando quemaduras, amputaciones, daños auditivos y traumas emocionales.