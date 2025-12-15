Este 15 de diciembre Jorge Velosa y Lucho Bermúdez presentes en Movistar Arena en el ‘Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá’

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

En el marco de la programación de ‘Navidad es Cultura 2025’, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), realiza este lunes15 de diciembre el Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá, un evento gratuito que reunirá a 4.500 personas mayores, sus cuidadores y familias en el Movistar Arena para celebrar la vida, la fuerza y la alegría de las personas mayores. ¡Evento con cupos limitados!

Esta gran fiesta marca el cierre de un año decisivo para EstarBien Bogotá, la estrategia distrital de bienestar emocional que ha transformado la forma en que la ciudad cuida sus emociones y sus vínculos comunitarios.

Un baile para celebrar la vida y la cultura con EstarBien Bogotá

El Gran Baile Mayor EstarBien Bogotá es un homenaje para quienes han participado en estos procesos y para las personas mayores que mantienen viva la memoria cultural de la ciudad. La jornada contará con las presentaciones en vivo de:

Velosa y los Carrangueros, pioneros de la carranga y referentes de la música campesina.

La Orquesta de Lucho Bermúdez, heredera del legado musical que transformó para siempre el sonido festivo colombiano.

La Compañía Yambaló Danza, dedicada al folclor danzario como patrimonio vivo.

La Compañía de Danza QÜETZ, con más de 12 años de trayectoria y un trabajo consolidado en danza mayor.

Con estos invitados emblemáticos, el baile se convierte en un acto de reconocimiento colectivo, identidad cultural y alegría compartida.

“En EstarBien Bogotá no hablamos de salud mental desde la enfermedad, sino desde el bienestar. Más de dos mil participantes, cientos de sesiones y decenas de laboratorios nos demuestran que el arte y el movimiento son una herramienta contundente para mejorar el bienestar. Cuando un adolescente encuentra su voz o una persona mayor vuelve a sentirse parte de la sociedad, ahí construimos una Bogotá con mayor bienestar, mayor confianza y mayor conciencia”, afirmó Santiago Trujillo, secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El ingreso estará habilitado desde las 2:00 p. m. y el evento iniciará a las 3:00 p. m., con ingreso y cupo limitado. Facilitadores y facilitadoras de EstarBien Bogotá acompañarán actividades de calentamiento, movilidad y encuentro colectivo, garantizando una experiencia segura, accesible y emocionalmente significativa.

¿Qué es EstarBien Bogotá?

La estrategia se desarrolla principalmente a través de los Laboratorios de Cultura para el Bienestar y la Salud, espacios grupales que utilizan metodologías creativas y terapias artísticas —como arteterapia, danza movimiento y prácticas expresivas— para acompañar a adolescentes, docentes y personas mayores en procesos de reconocimiento, gestión emocional, autocuidado y construcción de redes de apoyo comunitario.

El propósito es claro: promover la salud emocional no desde la enfermedad, sino desde el encuentro, la creatividad, el movimiento, la escucha y la construcción de vínculos significativos en los territorios. Durante 2025, la estrategia consolidó experiencias profundas basadas en la expresión artística, la conexión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Un año de resultados contundentes de EstarBien Bogotá

Durante 2025, EstarBien Bogotá llegó a 11 localidades, acompañó a 16 Instituciones Educativas Distritales, trabajó con más de 200 docentes y desarrolló más de 800 sesiones grupales. Gracias al trabajo de 16 facilitadores y facilitadoras expertas en terapias artísticas, la estrategia generó avances medibles y significativos:

70% de las personas participantes finalizan el proceso.

90% de los grupos reportan mejoras en expresión emocional y autoconocimiento.

La mayoría afirma que los laboratorios les permitieron reconocer, validar y expresar mejor sus emociones.

Se ejecutaron más de 2 mil millones en acciones directas de salud emocional.

Además, EstarBien Bogotá participó en siete eventos estratégicos de ciudad y de escala internacional —como la Cumbre Global de Salud Mental 2025, FilBo, Distrito In, Barrios Vivos y el Segundo Festival de Salud Mental Comunitaria—, fortaleciendo la conversación pública sobre bienestar, culturas del cuidado y prevención de violencias. La estrategia también se articuló con la política intersectorial de prevención de violencias en entornos escolares, liderada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED).