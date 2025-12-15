Gracias a denuncia ciudadana cayó alias Caquetá, exFARC que alquilaba armas para hurtos en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá seguimos dando resultados. En un nuevo episodio de Voces de la Ciudad, el investigador del caso entregó detalles de la detención de alias Caquetá, un disidente de las Farc que llegó al ojo de las autoridades luego de la alerta ciudadana en Bosa. Le invitamos a leer y escuchar el podcast hecho por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

La información entregada llamó la atención sobre un hombre que se movía con discreción en el barrio El Remanso, pero que tenía un pasado ligado a esa organización criminal; llevaba tres años en Bogotá y había vuelto a la actividad delictiva luego de llegar del sur del país.

Las primeras verificaciones confirmaron que tenía antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y acceso carnal violento. Además, no registraba un trabajo formal ni alguna actividad económica conocida.

A partir de esa información, un equipo de investigadores inició el seguimiento. Durante casi tres meses observaron cómo alias Caquetá se reunía con delincuentes de diferentes sectores y se movía por la ciudad en motocicleta.

La investigación permitió establecer que su papel era clave dentro de una estructura dedicada a hurtar comercios: él suministraba armas que traía desde el departamento del Caquetá para que fueran usadas en los robos.

Se realizaron labores técnicas como interceptaciones y análisis de llamadas. En esas comunicaciones quedó claro que el detenido coordinaba entregas, apoyaba la planeación de hurtos y recibía parte de las ganancias.

Con esa evidencia, se definió el momento exacto para detenerlo. A las seis de la mañana, cuando salía de su vivienda, un grupo de la Policía de Bogotá ingresó al inmueble y lo sorprendió con un arma calibre 32 y seis cartuchos.

Tras su captura, los hurtos a comercio en la zona disminuyeron hasta un 40 %. Alias Caquetá enfrenta hoy un proceso por porte ilegal de armas.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.