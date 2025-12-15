    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,817.59 (vigente diciembre 16)
    -Euro $ 4,460.20
    -Bitcoin US$ 85.826,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,86%
    -UVR: $ 396,98
    -Tasa de Usura 25,02%

    -Café US$ 3,98
    -Petróleo Brent US$ 56,72

