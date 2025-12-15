Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes diciembre 15, 2025 -Dólar TRM $ 3,817.59 (vigente diciembre 16) -Euro $ 4,460.20 -Bitcoin US$ 85.826,60 Tasa de Interés -DTF: 8,86% -UVR: $ 396,98 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,98 -Petróleo Brent US$ 56,72 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorMás de 6.500 unidades de pólvora fueron incautadas en operativo en Bosa Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 16 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 Y 0 También podría gustarte Nacional ‘Ayudar Nos Hace Bien’ entrega más de 4.500 ayudas en Nariño, que contribuyen a educación y formación de niños, niñas y adolescentes Giovanni Alarcón M. viernes julio 16, 2021 Economía Gran alivio para compras con tarjetas de crédito: BanRepública redujo 25 puntos tasa de interés de política monetaria Ariel Cabrera miércoles diciembre 20, 2023 Economía Indicadores Económicos Giovanni Alarcón M. lunes febrero 16, 2009 Nacional El INVÍAS invierte $110.000 millones para emergencias viales de la Troncal Central y Los Curos – Málaga Iván Briceño viernes junio 19, 2020