Más de 6.500 unidades de pólvora fueron incautadas en operativo en Bosa

Foto: Secretaría de Seguridad

Un operativo contra la comercialización de pólvora en la localidad de Bosa, que fue liderado por la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno y Alcaldía Local, dejó la incautación de 6.503 unidades de pólvora que se encontraban en ventas informales.

La intervención se llevó a cabo en ventas informales de los barrios La Esperanza, Primavera, Osorio X, Metrovivienda, Porvenir, Las Margaritas, Piamonte y Bosa Centro, que fueron identificados como puntos críticos para la comercialización de pólvora. Durante el recorrido fueron encontradas cantidades de pólvora que estaban almacenadas en locales y puntos de venta improvisados. Parte del material pirotécnico estaba oculto entre cajas de cartón y bolsas plásticas.

Entre lo incautado se encontraron 466 cajas de chispitas mariposa, 194 volcanes, más de 4.600 totes, 99 bengalas y 65 voladores, además de serpientes, pitos, mechas y tortas pirotécnicas.

También fueron incautadas varias cajas de cebollitas, metralletas, velas cracker de varios tiros, mini truenos, luces tipo bengala, martillos, bombas, y una carpeta con más de 30.000 unidades adicionales de totes.

En total, se incautaron 6.503 unidades de pólvora que estaban listas para ser vendidas o distribuidas sin cumplir las normas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad resaltó que estos controles se intensificarán en la temporada decembrina para evitar que este tipo de material llegue a manos de menores, de personas sin experiencia o sea utilizado en espacios sin medidas de protección.

Las autoridades insistieron en el llamado a la comunidad para que denuncien cualquier venta y uso de pólvora a través de la Línea de Emergencias 123.