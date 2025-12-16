Desarticulan red de extorsión que operaba desde la cárcel de la Picota de Bogotá

–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez reportó este martes la desarticulación de una red de extorsionistas con la captura de 33 integrantes en diligencias adelantadas en Bogotá, Soacha, Cali y Villavicencio. Estos capturados actuaban coordinadamente con los cabecillas de la estructura recluidos en la Penitencieria Nacional de la Picota de la capital de la República.

La banda se conocía como ‘Los Bautistas’, estructura criminal que movía más de 17 mil millones de pesos al año, producto de la extorsión a ciudadanos mediante suplantación de autoridad y amenazas digitales.

Gracias a esta operación se esclarecieron 35 casos de extorsión digital, devolviendo tranquilidad a decenas de familias que vivían bajo miedo y presión por estos delincuentes

En los operativos se incautaron 1 revólver, 28 celulares, 55 SIM y 44 memorias microSD. Seguimos cerrando el paso a quienes delinquen.