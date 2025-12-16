Fiscalía enjuicia a otro implicado en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

–La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Cristian Camilo González Ardila, uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Este sujeto de manera voluntaria se habría vinculado al plan delictivo y comprometido a recoger en un motocicleta al adolescente escogido para disparar en contra de la víctima para ayudarlo a escapar.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que para cumplir el propósito ilegal, al parecer, recibió una transferencia de dinero para tanquear la motocicleta y acudir al sitio indicado. En ese sentido, el día del crimen se ubicó en inmediaciones del parque El Golfito, pero el joven que atentó contra el senador Uribe Turbay fue alcanzado en la huida por personal de protección y herido con arma de fuego, antes de llegar al sitio pactado.

Por la situación que se presentó, González Ardila arrancó para evitar ser detectado. Días después fue capturado en diligencia de registro y allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Bogotá. En el procedimiento judicial fueron incautados elementos que darían cuenta de su posible participación en los hechos.

Actualmente, permanece privado de la libertad en centro carcelario y deberá enfrentar juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

A la fecha, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas al menor de edad que ejecutó la acción criminal, quien fue sancionado.