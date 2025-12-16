En Bogotá cayó la red criminal más grande de extorsión carcelaria

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

En un operativo conjunto entre el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de 33 personas y la imputación a seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Este golpe contundente contra la organización delincuencial denominada ‘Los Bautista’ se produjo tras 10 meses de investigación y el análisis de 4.800.000 datos entre cuentas bancarias y líneas telefónicas. El actuar de este grupo se coordinaba desde las cárceles La Picota y otros centros penitenciarios del país.

“Este es uno de los resultados más significativos en la lucha contra la extorsión de los últimos años. Una operación que llevó a la captura de 33 personas y la imputación de cargos a seis más que estaban ya detenidas en La Picota. El cálculo que se ha hecho de esta investigación, hasta ahora, es que habrían logrado recursos a través de la extorsión por cerca de 17 mil millones de pesos entre los años 2024 y 2025”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Pedro’, el principal cabecilla de la organización, quien se encargaba de contactar a las víctimas. Este delincuente había salido de la cárcel hace un mes. Asimismo, alias ‘Omar’, exfuncionario del INPEC, quien desde La Picota dinamizaba todo el actuar delictivo a través de un call center criminal.

“Hay identificadas 24 víctimas directas en este caso, pero hay indicios de 500 víctimas que fueron afectadas por este grupo de extorsión. Uno de los procesados fue funcionario del INPEC, y gracias al trabajo articulado que se hizo entre la Policía, la Fiscalía, particularmente el GAULA, se logra este avance importante”, sostuvo el alcalde Galán.

El brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que, en algunos casos, creaban falsos perfiles a través de redes sociales, donde se hacían pasar por mujeres para engañar a sus víctimas en su gran mayoría hombres. Luego de ganarse su confianza migraban las conversaciones a WhatsApp y solicitaban un pago a cambio de contenido sexual. Asimismo, una vez conseguían su propósito, estos delincuentes tomaban captura de pantalla y amenazaban a las víctimas de publicarlos en estas redes como ‘pedófilos’ o ‘violadores’.

“Les manifestaban que si no les pagaban o accedían a sus pretensiones económicas los iban a publicar en las redes sociales, y les exigían la cantidad de dinero, dependiendo del perfil de la víctima”, manifestó el General.

En su modus operandi, también se hacían pasar por menores de edad y falsos funcionarios de entidades judiciales, enviándoles fotografías de supuestas órdenes de captura y citaciones judiciales, para obligarlos a efectuar pagos que oscilaban en los 100 mil y 5 millones de pesos.

“Identificamos seis personas que desde la cárcel eran los principales dinamizadores de esta red criminal. Estas personas con familiares eran las encargadas de recoger el dinero a través de billeteras digitales y cuentas bancarais, y cuando recibían el dinero hacían una especie de ‘pitufeo’, es decir, varias consignaciones para evitar el rastreo del dinero y no llamar la atención del sistema bancario”, señaló el coronel Édgar Correa, director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró el llamado a los ciudadanos para que tengan más cuidado con el manejo de la información a través de redes sociales: “Necesitamos la ayuda de los ciudadanos para que sean muy cuidadosos con el manejo de su información personal porque los criminales la explotan de una manera muy fácil y, además, necesitamos que cuando sean contactados por estos individuos que los intimidan, rápidamente informen al GAULA. Así que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para que todos podamos enfrentar este delito”.

Este golpe se logró mediante 16 diligencias de allanamiento y registro, adelantadas en Bogotá, Soacha, Villavicencio y Cali, donde les fueron incautadas: un arma de fuego, 30 dispositivos móviles, 55 tarjetas simcard, 45 microSD y documentos.

Es importante resaltar que varios de estos capturados registran antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, secuestro, concierto para delinquir y desaparición forzada. Finalmente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

En lo corrido del año 2025 se la logrado una reducción del 23 % en el delito de extorsión, con 573 casos menos comparado con el año 2024.