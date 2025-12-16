Resultados de las loterías y chances de este martes 16 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 16 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1342 – La 5ta 6 – Tarde 2106 – La 5ta 4
Culona
Día 5379 – Noche
Astro Sol
9854 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
3163 – La 5ta 4
Paisita
Día 4950 – La 5ta 2 – Noche 7914
Chontico
Día 9146 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 6163 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 1383 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 317 – Noche
Play Four
Día 9968 – Noche
Samán
Día 6089
Caribeña
Día 8297 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 7661 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 4333 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 8640 – La 5ta 9 – Tarde 7149 – La 5ta 0