    Resultados de las loterías y chances de este martes 16 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 16 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1342 – La 5ta 6 – Tarde 2106 – La 5ta 4

    Culona
    Día 5379 – Noche

    Astro Sol
    9854 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    3163 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 4950 – La 5ta 2 – Noche 7914

    Chontico
    Día 9146 – La 5ta 1 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6163 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 1383 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 317 – Noche

    Play Four
    Día 9968 – Noche

    Samán
    Día 6089

    Caribeña
    Día 8297 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 7661 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 4333 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8640 – La 5ta 9 – Tarde 7149 – La 5ta 0

