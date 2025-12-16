Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes diciembre 16, 2025 -Dólar TRM $ 3,847.10 (vigente 17 de diciembre) -Euro $ 4, 491.20 -Bitcoin US$ 87.638,30 Tasa de Interés -DTF: 8,86% -UVR: $ 396,99 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,89 -Petróleo Brent US$ 55,22 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorSe suspende temporalmente el servicio de piscinas en el CEFE Chapinero Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 17 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Petro ante el Congreso español: No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta Ariel Cabrera miércoles mayo 3, 2023 Economía Llega a Colombia el mayor portal de compra online de moda de Brasil Geovany Quintero Gómez lunes mayo 28, 2012 Nacional Fecode anuncia movilización nacional del magisterio y toma de Bogotá el próximo 26 de febrero Mary Gomez martes febrero 24, 2015 Judicial Imponen 23 años de cárcel a implicado en crimen de conductor de plataforma digital en Medellín Ariel Cabrera miércoles febrero 12, 2025