-Dólar TRM $ 3,847.10 (vigente 17 de diciembre)

-Euro $ 4, 491.20

-Bitcoin US$ 87.638,30

Tasa de Interés

-DTF: 8,86%

-UVR: $ 396,99

-Tasa de Usura 25,02%

-Café US$ 3,89

-Petróleo Brent US$ 55,22