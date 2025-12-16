Se suspende temporalmente el servicio de piscinas en el CEFE Chapinero

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes

El Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero informa que su servicio de piscinas estará suspendido temporalmente del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, debido a labores de mantenimiento programadas en el área acuática.

Durante este periodo se realizarán mantenimientos generales en el complejo de natación, con el fin de garantizar que el servicio continúe operando en óptimas condiciones para todos los usuarios.

Este receso permitirá iniciar el nuevo año con un espacio renovado, seguro y preparado para seguir acompañando tu bienestar en movimiento mediante prácticas libres, cursos de natación y actividades acuáticas.

¿Qué pasa con los cursos ya pagados?

Si actualmente estás inscrito en algún curso de natación o actividad acuática, las clases se retomarán en enero sin ningún inconveniente, respetando el número de sesiones pendientes.

Actividades gratuitas del 16 al 19 de diciembre

Durante estos 4 días se realizarán 3 actividades acuáticas gratuitas para toda la comunidad en los siguientes horarios:

Hidrobiofilia: martes y jueves de 6:00 a. m. a 7:00 a. m.

Acuafitness: martes y jueves de 6:45p. m. a 7:45 p. m. / Miércoles y viernes: 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

Acuarumba: miércoles y viernes de 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Las inscripciones se habilitan en la plataforma web al igual que el resto de las actividades acuáticas.

Recomendación para nuevas inscripciones

Si te vas a registrar por primera vez lo puedes hacer en plataforma del complejo de natación, esto permitirá adelantar la verificación de documentos y facilitar el proceso de inscripción a:

Cursos de natación

Actividades acuáticas

Práctica libre

De esta manera, podrás reservar tu cupo sin contratiempos cuando se retome la programación en enero.

Gracias por tu comprensión

El CEFE Chapinero agradece tu comprensión. Este tipo de ajustes le permite continuar ofreciéndote espacios seguros, en óptimas condiciones y con el compromiso de siempre con el bienestar colectivo. Los servicios acuáticos retomarán en enero, recargados para disfrutar del agua y de todo lo que ofrece nuestro complejo de natación.