Nicolás Maduro arremete contra Kast: «Cuidadito le toca un pelo a un venezolano»

–El gobernante venezolano Nicolás Maduro arremetió contra el recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, y le exigió «respetar» a los venezolanos en Chile, al rechazar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

El ultraderechista, que arrasó en la segunda vuelta electoral del domingo, prometió deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

«Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida’ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!», dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

«Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar», agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.

Maduro añadió que los migrantes venezolanos «son gente de bien que aporta en Chile, son gente trabajadora que fueron allá a apoyar y a aportar a Chile y ahora son amenazados con que les quitarán sus bienes, sus viviendas, sus carros para luego ser expulsados”, según cita el medio oficialista venezolano VTV,

En ese contexto, Maduro «anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria», agregó el medio local venezolano La Patilla.

«Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (…) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido», añadió La Patilla citando a Maduro.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El futuro mandatario vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la irrupción de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, pero la percepción de inseguridad se impuso entre la población, ante el aumento de homicidios y secuestros en la última década.

El presidente estadounidense, Donald Trump, al frente de una campaña de presión contra Maduro con sanciones al petróleo venezolano y un inusual despliegue militar en el Caribe, saludó la elección de Kast. Se refirió a él como una «muy buena persona». (Información DW).