Fue aprobada en último debate reforma a la Ley 30 que garantiza mayores recursos para la educación superior pública

–Con 116 votos a favor y ninguno en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el proyecto que garantiza mayores recursos para la educación superior en el país.

La iniciativa, de origen gubernamental, modificó los artículos 86 y 87 de la Ley 30, lo cual, para el ministro de Educación, Daniel Rojas, representa “un avance histórico para la educación superior pública”.

“Este logro es resultado de años de movilización estudiantil y de la exigencia colectiva por un modelo justo, actualizado y con recursos suficientes”, dijo al agradecer al Congreso el apoyo que le dio a la iniciativa.

El titular de la cartera anunció que ya “está listo para radicar ante este Congreso, la Reforma Integral de la Ley 30, el segundo paso para que la educación se consolide como un derecho y no como un negocio”.

Con la aprobación de la iniciativa se establece una modificación al mecanismo de financiación de las Instituciones de Educación Superior (IES) ya no se hará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sino por el Índice de Costos de la Educación Superior, en la medida en que este último refleja la variación de los costos que tienen las universidades públicas y corrige el desfase que se ha registrado durante décadas.

De la misma manera, se aumentan los aportes adicionales de la Nación en un porcentaje no menor al 70% del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del 30% que se venía aplicando antes de esta reforma.

Con el visto bueno del Congreso, la iniciativa pasa a manos del presidente Gustavo Petro para su sanción.