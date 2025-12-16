Plazas Distritales de Mercado se suman a Bogotá Despierta

Foto: IPES

Un total de 11 Plazas Distritales de Mercado harán parte, por primera vez, de Bogotá Despierta. Gracias a la alianza entre el Instituto para la Economía Social (IPES) y FENALCO Bogotá Cundinamarca, vivanderos y vivanderas podrán ofrecer sus productos el horario extendido, entre el 16 y el 23 de diciembre, con el ánimo de facilitar las compras navideñas y aumentar las ventas en las plazas, en el marco de esta estrategia que dinamiza el comercio.

“Desde el Instituto para la Economía Social estamos adelantando acciones para que la gente vuelva a las plazas, impulsamos su economía y así, como lo busca nuestra misionalidad, mejoramos la calidad de vida de vivanderos y vivanderas. La participación de las plazas de mercado en Bogotá Despierta hace parte de una estrategia que viene acompañada con más seguridad, mejor convivencia, mejor infraestructura y mobiliario y más oferta institucional”, explicó Catalina Arciniegas, directora del IPES.

Por su parte, Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca, aseguró que “Bogotá Despierta se ha consolidado como una estrategia que genera resultados reales para el comercio. En jornadas de horarios extendidos, los establecimientos pueden incrementar sus ventas entre un 15 % y un 20 %, especialmente en temporadas de alta demanda como la Navidad. Por eso, entre más comercios se sumen, mayor será la oferta para los ciudadanos y mejores serán los resultados para la ciudad.”

Asimismo, Orrego resaltó que las plazas distritales de mercado se sumen por primera vez a Bogotá Despierta es una gran noticia, dado que son espacios tradicionales, cercanos a la gente, que no solo dinamizan la economía local, sino que fortalecen el tejido social. Cuando el comercio formal extiende sus horarios, gana el comerciante, gana el ciudadano y gana Bogotá.

Las Plazas Distritales de Mercado que harán parte de esta jornada prenavideña serán:

Plaza Samper Mendoza, iniciando a las 6:00 p. m. y terminando a las 6:00 a. m.

20 de Julio, iniciando a las 6:00 a. m. y terminando a las 6:00 p. m.

La Concordia, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las Ferias, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las Cruces, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Restrepo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

7 de Agosto, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

La Perseverancia, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Santander, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Fontibón, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

12 de Octubre, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

A su vez, el Distrito, en cabeza de las secretarías de Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia, también adelantan acciones en la ciudad para que estas y otras actividades en temporada de fin de año se vivan seguras y en paz